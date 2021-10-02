Мурашко: барьеры для признания "Спутника V" ВОЗ сняты

На площадке ВОЗ в пятницу состоялась встреча исполнительного комитета с участием министров здравоохранения ряда стран, ведущих борьбу с пандемией COVID-19.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве, сообщает РИА Новости.

"Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", – рассказал Мурашко.

В России в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.