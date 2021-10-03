Правила работы НКО-иноагентов ужесточили в России

Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в России, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в декабре 2020 года.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. С 3 октября вступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО в России ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях, сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения внесены в закон "О некоммерческих организациях".

Теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных НКО отныне запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, такие организации обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, либо документальные подтверждения, что НКО не проводила таких мероприятий.

Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста России.