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В Сочи объявили экстренное предупреждение по погоде

© Sputnik / Екатерина Лызлова
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Sputnik Абхазия
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Неделей ранее на Сочи обрушились ливни, в результате которых было временно остановлено движение по федеральной трассе Джубга-Сочи.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи по погоде, возможны смерчи над морем на участке Магри-Веселое в понедельник, сообщило ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"По данным Росгидромета, в течение суток 4 октября, а также 5 и 6 октября 2021 года на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - отмечается в релизе.

Ранее сообщалось также, что 4 октября на курорте возможны сильные грозовые дожди. Аадминистрация города попросила жителей и туристов воздержаться от прогулок и предупредила, что все городские службы переведены на усиленный режим работы.

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