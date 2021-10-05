09:49 05 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.92
  • EUR84.64
Поиск

Врач назвал симптом, который может говорить о COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/05/1033348786.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20211005/1033348640/Vrach-nazval-simptom-kotoryy-mozhet-govorit-o-COVID-19.html

Симптомы заражения новыми штаммами коронавируса легко спутать с признаками ОРВИ, но есть признаки, по которым можно выявить болезнь.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Частота дыхания может указать на проблему с легкими, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

© Foto / предоставил Анатолий Альтштейн
Альштейн рассказал, что может быть страшнее коронавируса

В случае, если человек находится в покое, а частота его дыхания составляет более 20 вдохов в минуту, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, отметил врач.

"Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими", – объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

При этом он отметил, что продолжительное время для пациентов тревожным признаком была потеря обоняния, после этого люди сразу обращались к врачу.

Однако по мере распространения новых штаммов коронавируса пациенты все реже жалуются на нарушение обоняния. А кашель и повышенная температура мало отличаются от симптомов обычной ОРВИ, добавил врач.

Изменение картины заболевания, вызванное эволюцией вируса, заметно осложняет диагностику. Но если своевременно обратить внимание на проблемы с дыханием, можно избежать осложнений, обратившись к врачу. 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Митинг у Парламента Абхазии
"Праздничный" инцидент: к чему пришли депутаты
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться