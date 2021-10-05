Врач назвал симптом, который может говорить о COVID-19

Симптомы заражения новыми штаммами коронавируса легко спутать с признаками ОРВИ, но есть признаки, по которым можно выявить болезнь.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Частота дыхания может указать на проблему с легкими, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

В случае, если человек находится в покое, а частота его дыхания составляет более 20 вдохов в минуту, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, отметил врач.

"Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими", – объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

При этом он отметил, что продолжительное время для пациентов тревожным признаком была потеря обоняния, после этого люди сразу обращались к врачу.

Однако по мере распространения новых штаммов коронавируса пациенты все реже жалуются на нарушение обоняния. А кашель и повышенная температура мало отличаются от симптомов обычной ОРВИ, добавил врач.

Изменение картины заболевания, вызванное эволюцией вируса, заметно осложняет диагностику. Но если своевременно обратить внимание на проблемы с дыханием, можно избежать осложнений, обратившись к врачу.