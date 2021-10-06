Восстановлен проезд к сочинскому поселку, где оползень сошел на дорогу

В понедельник в Лазаревском районе Сочи из-за сильных ливней сошел оползень, который повредил 22 коттеджа, проселочную дорогу и федеральную трассу Джубга-Сочи, на которой образовались трещины 15-70 сантиметров.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Проезд к поселку в Сочи, где оползень сошел на дорогу, восстановлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города.

"Использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен", – написал Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Однако, по словам мэра, оползневые процессы на участке поселка еще продолжаются, ситуация находится под контролем оперативного штаба.

Как сообщил Копайгородский, в ближайшие дни синоптики обещают благоприятную погоду, которая позволит выполнить работы быстрее.

Четвертого октября в поселке Лазаревского района Сочи из-за сильных ливней сошел оползень, который повредил 22 коттеджа, дорогу, ведущую к селу Варваровка, и федеральную трассу А-147, на которой образовались трещины 15-70 сантиметров по всей проезжей части.