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Восстановлен проезд к сочинскому поселку, где оползень сошел на дорогу

© Foto / Официальный телеграм-канал главы города Сочи
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Sputnik Абхазия
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В понедельник в Лазаревском районе Сочи из-за сильных ливней сошел оползень, который повредил 22 коттеджа, проселочную дорогу и федеральную трассу Джубга-Сочи, на которой образовались трещины 15-70 сантиметров.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Проезд к поселку в Сочи, где оползень сошел на дорогу, восстановлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города.

© Foto / из соцсетей
Оползень разрушил дорогу и повредил дома в Сочи

"Использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен", – написал Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Однако, по словам мэра, оползневые процессы на участке поселка еще продолжаются, ситуация находится под контролем оперативного штаба.

Как сообщил Копайгородский, в ближайшие дни синоптики обещают благоприятную погоду, которая позволит выполнить работы быстрее.

Четвертого октября в поселке Лазаревского района Сочи из-за сильных ливней сошел оползень, который повредил 22 коттеджа, дорогу, ведущую к селу Варваровка, и федеральную трассу А-147, на которой образовались трещины 15-70 сантиметров по всей проезжей части.

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