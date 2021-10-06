Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

Предыдущий рекорд стоимости газа на торгах был зафиксирован накануне, когда цены поднимались до 1,4 тысячи доллара.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем на 15% за сутки и достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости по данным торгов на ICE Futures.

"Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, а в 9:14 мск достигла исторического максимума — 1607,2 доллара за тысячу кубометров, что на 15,5% выше расчетной цены вторника", – отмечается в сообщении.

Цены на газ в Европе взлетели в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября и вовсе подорожали вдвое.

По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

На этом фоне акции "Газпрома" также обновили исторический максимум — 386,5 рубля.

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