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Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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Sputnik Абхазия
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Предыдущий рекорд стоимости газа на торгах был зафиксирован накануне, когда цены поднимались до 1,4 тысячи доллара.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем на 15% за сутки и достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости по данным торгов на ICE Futures.

© Sputnik / Алексей Даничев
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"Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, а в 9:14 мск достигла исторического максимума — 1607,2 доллара за тысячу кубометров, что на 15,5% выше расчетной цены вторника", – отмечается в сообщении.

Цены на газ в Европе взлетели в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября и вовсе подорожали вдвое.

По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

На этом фоне акции "Газпрома" также обновили исторический максимум — 386,5 рубля.

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