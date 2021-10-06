Нобелевскую премию по химии присудили за открытия в синтезе молекул

Нобелевская неделя началась в понедельник, ранее имена лауреатов были названы в области физиологии и медицины, а также физики.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Нобелевская премия по химии за 2021 год присуждена ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в химическом синтезе молекул, он открыл новые возможности в создании эффективных лекарств и "озеленении" химической промышленности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Бенджамин Лист работает в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия), Дэвид Макмиллан - в Принстонском Университете (США).

Нобелевская неделя началась в понедельник. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины, это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Вчера стали известны победители-физики: Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, внесшие существенный вклад в изучение сложных систем.

Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества в шести направлениях: кроме медицины, физики и химии — по литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября).

В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов. Она названа в честь учредителя Альфреда Нобеля.