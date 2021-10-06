В Кремле перечислили причины роста цен на газ в Европе

Фьючерсные цены на газ в Европе в среду поднялись на рекордные 1937 долларов за тысячу кубометров, но затем растеряли рост, упав до 1325 долларов.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Причина роста цен на газ в Европе в совпадении нескольких факторов, в том числе роста потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатических изменений и незаполненных газовых хранилищ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Говоря о причинах кризиса, он указал, что они заключены в нескольких факторах, которые совпали по времени.

"Это и то, как идет восстановление экономики, соответственно растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность подземных газовых хранилищ - статистика показывает, что они действительно заполнены меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Затем ветрогенерация понизилась существенно в Европе, это просто связано с климатическими изменениями, там штили и мало вырабатывается ветрогенерации", - сказал Песков.

По его словам, есть также ряд других факторов, которые "просто соединились воедино".

"Меньше газа поступает на спотовый рынок. Но все это не связано с Россией и только непрофессионалы, только люди, непонимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что по этой причине в энергетических вопросах нужен очень продуманный комплексный подход, "как минимум такой, который демонстрирует руководство РФ".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результаты несбалансированных решений, несбалансированного развития хорошо видны на энергорынке Европы, и отметил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость.