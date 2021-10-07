Центр Гамалеи начнет испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19

Александр Гинцбург рассказал о планах центра Гамалеи по испытанию единой вакцины от гриппа и COVID-19.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью директора центра Александра Гинцбурга газете "Известия".

Издание отмечает, что за основу будущего препарата взяли гибридную вакцину против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

"Технологическая платформа для этого уже создана, но клинические испытания еще не начались. Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса", - сообщил Гинцбург.

Он добавил, что начало клинических испытаний нового препарата запланировано на конец следующего года.

Разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 ведут и другие российские научные центры, к примеру, "Вектор".

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