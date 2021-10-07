Танзанийский писатель Гурна стал нобелевским лауреатом по литературе

На этой неделе в Стокгольме и Осло объявляют лауреатов одной из самых престижных международных наград.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Нобелевская премия по литературе за 2021 год присуждена танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, сообщил в четверг Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, передает РИА Новости.

Отмечается, что Гурна стал лауреатом премии за "его бескомпромиссное и сострадательное постижение последствий колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, он автор романов о колониализме и об обществе в Восточной Африке.

Нобелевскаая неделя началась в понедельник 4 октября. Ранее премии вручили по медицине, физике и химии. Награду присуждают за выдающиеся достижения. Лауреаты получают диплом, золотую медаль и денежную премию, которая в 2021 году составит около 1,2 миллиона долларов.