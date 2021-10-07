ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

Всего с начала пандемии в мире подтверждено более 235 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше четырех миллионов 800 тысяч человек.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения опубликовала на своем сайте подробное описание так называемого постковидного синдрома, сообщает РИА Новости.

По данным организации, от "длительного COVID" или постковидного синдрома страдают по меньшей мере 10-20% пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования COVID-19 и длится до двух месяцев. При этом, острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.

Основными симптомами медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.

ВОЗ пришла к выводу, что подобные состояния, которые нельзя объяснить иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.