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ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1128)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20211007/1033372852/VOZ-vpervye-opublikovala-opredelenie-postkovidnogo-sindroma.html

Всего с начала пандемии в мире подтверждено более 235 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше четырех миллионов 800 тысяч человек.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения опубликовала на своем сайте подробное описание так называемого постковидного синдрома, сообщает РИА Новости.

© AP Photo / Frank Franklin II
Назван способ победить постковидный синдром

По данным организации, от "длительного COVID" или постковидного синдрома страдают по меньшей мере 10-20% пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования COVID-19 и длится до двух месяцев. При этом, острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.

Основными симптомами медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.

ВОЗ пришла к выводу, что подобные состояния, которые нельзя объяснить иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1128)

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