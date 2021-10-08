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Названы лауреаты Нобелевской премии мира

© AFP 2019 / ALI ZARE
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Sputnik Абхазия
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Церемонию объявления проводил Норвежский нобелевский институт в Осло. В списке значились 329 номинантов — 234 человека и 95 организаций.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.

Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным этой награды, — ранее ее получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

В 2020 году лауреатом была Всемирная продовольственная программа ООН.

В Кремле поздравили Муратова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что журналист последовательно работает по своим идеалам, привержен им, талантлив и смел.

Нобелевская неделя началась 4 октября, уже известны обладатели наград по физиологии, физике, химии и литературе. Одиннадцатого октября объявят последнего победителя — по экономике. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества.

Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию — в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).

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