Глава Минздрава России назвал ситуацию с COVID-19 крайне напряженной

За минувшие сутки в России зарегистрировали 936 смертей пациентов с COVID-19 — это новый максимум.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет агентство Прайм.

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", – сказал Мурашко журналистам.

Более 1,38 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под медицинским наблюдением, уточнил он. Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения, подчеркнул Мурашко.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 27 246, до 7 717 356. При этом зафиксирован новый максимум смертей с коронавирусом — 936.