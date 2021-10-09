Около 4,5 тысяч блокадников Ленинграда могут претендовать на выплаты от Германии

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Около 4,5 тысяч жителей блокадного Ленинграда могут претендовать на новые выплаты от Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин ФРГ.

Ранее в организации "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" (Claims Conference) заявили, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, смогут получить пособие от правительства ФРГ.

Речь идет также о лицах, которые скрывались от нацистских преследований во Франции и Румынии. Всего новое пособие могут получить около 6,5 тысяч человек.

Услуга будет носить личный характер, то есть передать ее третьему лицу нельзя.

"Неважно, где сейчас проживает заинтересованное лицо или какое у него сегодня гражданство. По оценкам Claims Conference, предполагается, что около 4500 имеющих право на выплаты лиц подверглись блокаде в Ленинграде в течение рассматриваемого периода", - заявил РИА Новости представитель германского Минфина.

Для выплат новых пособий создан специальный Региональный фонд конкретных преследований (Regional Specific Persecution Fund, RSP). Размер ежемесячного пособия составит 375 евро в месяц. Право на него имеют еврейские жители Ленинграда, которые провели не менее трех месяцев в блокадном городе.

Люди, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга до 1 октября 2021 года, сообщила ранее пресс-служба администрации губернатора города. На сегодняшний день в Петербурге 2150 таких жителей. На предоставление им единовременной денежной выплаты из резервного фонда правительства Петербурга будет выделено 107,5 миллиона рублей. Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения. По ним жители, проживавшим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев из городского бюджета предоставляются те же меры социальной поддержки, что и награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С января 2020 года они получают ежемесячные доплаты к пенсии или ежемесячную денежную выплату, а также иные дополнительные меры социальной поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.