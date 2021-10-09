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Копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне развернули в Сухуме

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20211009/1033384104/Kopiyu-Znameni-Pobedy-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-razvernuli-v-Sukhume.html

9 октября 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ. Это дата объявлена Днем воинской славы.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Копию Знамени Победы в 200 метров развернули у памятника Неизвестному солдату в Сухуме в память о воинах, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба Русской Общины Абхазии и Черноморского Казачьего Войска Абхазии

Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Мадина Воуба отметила, что необходимо сохранить память погибших в Великой Отечественной войне и передать ее следующим поколениям.

Председатель Общероссийской общественной молодежной патриотической организацией "Наследие" Виталий Шереметьев передал в дар Госкомитету книгу Маршала Советского Союза Андрея Гречко "Битва за Кавказ".

"Эту книгу нам передал ветеран ВОВ Иван Тимошенко, к сожалению, он уже умер, но книга у нас сохранилась. Мы привезли ее в Абхазию и передаем ее в дар Госкомитету. Думаю, она займет достойное место в вашем ведомстве", - сказал он.

Мероприятие прошло в рамках Международной акции "Навеки в камне, навеки в памяти".

Старт эстафеты знамени Победы в рамках Международной акции "Навеки в камне, навеки в памяти" был дан 8 февраля 2020 года в Домбаев. После знамя было развернуто в более чем в 20 городах России, в акции приняли участие более 15 000 человек. Ежегодно финал акции проходит в Берлине.

В Сухуме акция была организована Общероссийской общественной молодежной патриотической организацией ООО РСВА "Наследие" при поддержке Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту и Ассоциации молодежи Абхазии "Апеипш".

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
В Абхазии развернули 200 - метровую копию Знамени Победы в ВОВ

Оборона Кавказа (Битва за Кавказ) - крупная оборонительно-наступательная операция советских войск во второй период Великой Отечественной войны на территории Кавказа и Закавказья.

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