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Ученые подвергли сомнению гипотезу о мутации коронавируса в теле шахтера

© Sputnik / Павел Лисицын
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1129)
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Накануне американский ученый Джонатан Латэм заявил, что коронавирус COVID-19 мог мутировать в течение нескольких лет в теле китайского шахтера.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Доктор медицинских наук Николай Малышев скептически отнесся к гипотезе американского ученого Джонатана Латэма о том, что коронавирус эволюционировал в теле китайского шахтера в течение десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Малышева РБК.

"Для ученых важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Если она подтвердится - хорошо, не подтвердится - скажут, это была предварительная версия", – заявил ученый в беседе с агентством.

Ученые в лаборатории
© Fotolia / Torwaiphoto
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С ним согласился руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он отметил, что подобные теории и версии легко придумываются, к тому же у вируса очень сложная и тонкая организация, подчеркнул вирусолог.

Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что в 2012 году группа шахтеров, разгребавших остатки помета летучих мышей в шахте в провинции Юньнань, заразилась коронавирусом RaTG13, похожим на возбудитель COVID-19. Трое из них умерли, остальные провели в больнице около полугода. Образцы патогена, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где впоследствии и зафиксировали первую вспышку коронавирусной инфекции.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1129)

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