Легкий самолет с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане

Самолет L410 с парашютистами совершил жесткую посадку в городе Мензелинск в Татарстане в воскресенье утром.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Принадлежащий аэроклубу двухмоторный самолет L-410 упал в городе Мензелинск в Татарстане, по предварительным данным, погибли 16 человек, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в воскресенье утром. На борту находилось 23 человека, семеро госпитализированы, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

L410 - двухмоторный самолет для региональных линий конца 1960-х годов чехословацкого производства. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.