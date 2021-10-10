Легкий самолет с парашютистами на борту потерпел крушение в Татарстане

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Самолет L410 с парашютистами совершил жесткую посадку в городе Мензелинск в Татарстане в воскресенье утром.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Принадлежащий аэроклубу двухмоторный самолет L-410 упал в городе Мензелинск в Татарстане, по предварительным данным, погибли 16 человек, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в воскресенье утром. На борту находилось 23 человека, семеро госпитализированы, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
L410 - двухмоторный самолет для региональных линий конца 1960-х годов чехословацкого производства. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.