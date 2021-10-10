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Эксперт: цены на парфюмерию из Европы могут вырасти более чем на 50 процентов

© REUTERS / Eric Gaillard
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Sputnik Абхазия
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В каком случае европейская парфюмерия на российских прилавках существенно подорожает, рассказала эксперт.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Цены на духи из Европы в России могут вырасти более чем на 50 процентов, об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Повышения цен следует ожидать, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров из Европы. Ранее ряд СМИ сообщили о такой возможности в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок стали из России.

"Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно", – отметил эксперт.

Она не исключила также, что рост цен в магазинах будет даже больше, чем размер пошлины, поскольку цены включают издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов и учитывают уровень спроса.

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