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Собчак прокомментировала смертельное ДТП с ее участием в Адлере

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
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Авария произошла в Адлерском районе Сочи вечером 9 октября. "Мерседес", в котором находилась телеведущая, вышел на встречную полосу и столкнулся с "Фольксвагеном".

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, в своем телеграмм-канале она прокомментировала случившееся, отметив, что получила сотрясение мозга. 

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Автомобиль с Ксенией Собчак совершил смертельное ДТП в Сочи

"Сейчас я дома, только оклемалась. У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду", – написала она.

Собчак объяснила, что ехала не на своей машине и не со своим водителем, и водителя не подгоняла. Пойти на обгон было его личным решением, отметила телеведущая. Сама она в момент аварии общалась по Zoom.

По словам Собчак, скорую вызвал ее директор, который интересовался, нужна ли помощь пострадавшим. Телеведущая написала, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она хотела домой, к сыну, поэтому улетела.

ДТП случилось вечером 9 октября по дороге из Адлера в Красную Поляну. Водитель Mercedes S 500 во время обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Volkswagen, который от удара отбросило на автобус. 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте, еще одну пассажирку и водителя иномарки доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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