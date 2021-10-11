Роспотребнадзор: средняя продолжительность течения коронавируса 11 дней

По данным Минздрава России, основная масса пациентов с коронавирусом, которые лечатся стационарно, не привиты, среди тех пациентов, у кого COVID-19 протекает тяжело, вакцинированных менее 0,03%.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, рассказали РИА Новости врачи Роспотребнадзора.

Как пояснила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной.

"В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", - добавила она.

Врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.

Пр этом специалисты подчеркивают, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не вакцинированных.