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Роспотребнадзор: средняя продолжительность течения коронавируса 11 дней

© Foto / Пресс-служба Департамента здравоохранения
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1131)
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По данным Минздрава России, основная масса пациентов с коронавирусом, которые лечатся стационарно, не привиты, среди тех пациентов, у кого COVID-19 протекает тяжело, вакцинированных менее 0,03%.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, рассказали РИА Новости врачи Роспотребнадзора.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Как пояснила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной.

"В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", - добавила она.

Врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.

Пр этом специалисты подчеркивают, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не вакцинированных.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1131)

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