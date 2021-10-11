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Глава МЧС Абхазии участвует во Всероссийской конференции спасателей в Крыму

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Sputnik Абхазия
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На конференцию приехали более 250 руководителей и командиров аварийно-спасательных служб и формирований со всей России.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния участвует в работе Всероссийской конференции представителей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, которая проходит в крымском городе Судаке с 11 по 13 октября, сообщает пресс-служба МЧС.

Конференцию организовала Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей". На мероприятие приехали более 250 руководителей и командиров аварийно-спасательных служб и формирований со всей России, а также руководители региональных отделений "РОССОЮЗСПАСа".

На пленарных заседаниях планируется обсудить актуальные вопросы профессиональной деятельности спасателей, изменения и перспективы нормативного регулирования, проанализировать существующие способы и методы эффективного взаимодействия с волонтерами.

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