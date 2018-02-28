Сирийский Африн испытывает на прочность

Несмотря на жесткие заявления Анкары о решительных шагах покончить с курдами - "террористами" в Сирии в районе Африн, турецкие войска не станут его атаковать, считает генерал-лейтенант ГРУ в отставке Виллем Роода.

После того как в город вошел отряд сирийских проправительственных сил, атака турок будет означать прямое столкновение с Сирией и, возможно, Военно-космическими силами союзной ей России, рассуждает колумнист Sputnik Эстония.

Хотя официальная Москва хранит молчание относительно ситуации вокруг сирийского Африна, где она может при самом мрачном варианте сценария развития событий оказаться втянутой в столкновения с турецкой армией, очевидно, что между Анкарой и Москвой идут интенсивные переговоры. Ни одной из заинтересованных сторон не нужен случайный военный конфликт между Россией и страной НАТО. Африн становится испытанием на выдержку и мудрость всех вовлеченных стран — Турции, России и США, — которые долгое время вооружали местных курдов.

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace Эрдоган сообщил Путину о намерении продолжить операцию в сирийском Африне

Количество гражданских жертв в Африне, к счастью, невелико. Но это не от того, что турецкие стрелки, артиллеристы или лётчики такие меткие и гуманные. Курды на подконтрольных им территориях вывозят гражданское население из опасных зон. Тем временем Анкара заявляет о примерно полутора тысячах убитых курдских "террористах".

Война с террором может обернуться военной агрессией

Появление в городе Африн проправительственных сирийских сил с формальной точки зрения означает, что он перешел под контроль властей Сирии. А значит, удар по нему будет равнозначен прямой агрессии Турции против соседней страны, связанной военными соглашениями с Россией и Ираном. Хотя на территории Сирии незаконно с точки зрения международного права находятся не только турецкие солдаты, но, например, и американские, уничтожение террористов из "халифата" это одно, а боевое столкновение с правительственной армией, то есть акт агрессии, – это, как говорится, совсем другая история.

Даже израильтяне, которые не скрывают свое намерение и в дальнейшем совершать авианалеты на объекты в Сирии, стараются подчеркнуть, что стремятся якобы лишь уничтожить базы "Хезболлы" и иранцев, но не воюют с сирийским правительством. Правда, это ни в коей мере их не оправдывает хотя бы уже потому, что в результате недавнего удара израильской авиации по иранским войсковым подразделениям и базам обеспечения погибли мирные сирийцы. Не говоря уж о том, что удар по территории соседней страны – это очевидный акт агрессии.

© Sputnik. Michael Klimentyev Асад обвинил Турцию в поддержке террористов в сирийском Африне

Пока точно не известно, что именно и почему произошло в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где, как сообщается, в результате американской атаки в ночь с 7 на 8 февраля погибло неизвестное количество иностранных, и российских в том числе, граждан. Трудно сказать, чем это обернется для находящихся в Сирии американских военнослужащих, как может изменить отношения сторон, но трудно поверить в то, что американцы решились нанести удар по объекту, зная, что там находятся россияне.

Если Анкара откроет военные действия против правительства Сирии, ее уже не выручат уверения в том, что турецкие солдаты и танки просто вычищают курдских "террористов". Укоризненный тон в заявлениях и письмах союзников по НАТО немедленно изменится, став неприятно жестким. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не сможет в этом случае более оправдывать действия Турции на территории Сирии "правом страны на самооборону".

К тому же отряд проправительственных сил, вошедший в Африн по просьбе и приглашению, как утверждается, занимавших его курдов, помимо видной на видеозаписях армейской камуфляжной формы и стрелкового оружия имеет и современные российские гранатометы. Те самые, которые курды уже успешно испытали на турецких танках Abrams. Надо думать, у гарнизона Африна есть и средства ПВО.

© AFP 2018/ George Ourfalian Турция заявила о нейтрализации 2059 боевиков в Африне

Судя по более-менее свежим новостям из тех мест, турки начали окружение Африна, очевидно, избегая прямого столкновения с сирийским проправительственным отрядом и стараясь выдавить из приграничного района курдские "Отряды народной защиты" (YPG), которые, как уже рассказывал портал Sputnik Эстония, объявлены Анкарой террористами, связанными с Курдской рабочей партией.

Город Африн и Восточная Гута стали самыми горячими точками сирийских событий, которые уже никак не подпадают под определение "гражданская война". Военный конфликт между народностями и конфессиями, уничтожение террористов "халифата" в разрушенной Сирии обернулись войной за геополитические интересы. Правда, раненым и родственникам убитых от этого никак не легче, но, возможно, понимание сути происходящего на новом этапе сирийской трагедии поможет найти выход из положения и привести страну хоть к какому-то состоянию мира.

Помешать "неправильному" мирному процессу

Надежда на то, что Сирия перейдет в состояние стабильного перемирия между наиболее сильными участниками конфликтов, прожила недолго, теперь страна вновь в огне. Завершение уничтожения боевиков ИГИЛ* не принесло Сирии большого облегчения. Процесс примирения, в значительной степени направляемый Москвой, вроде бы начал давать результаты, но получил серьёзный удар.

Сперва ЕС добился того, что поддерживаемая им одна из основных умеренных групп оппозиции прервала участие в "неправильных" мирных переговорах, организованных Россией. Пользуясь этим, другая, более агрессивная оппозиционная группировка, также поддерживаемая Европой, использовала перемирие для сбора подкреплений и концентрации сил, а затем начала активные боевые действия в восточной части провинции Гута.

Правительственные войска Сирии в ответ применили артиллерию и авиацию, в нанесении ударов участвовала и российская авиация. И как всегда, есть жертвы среди гражданского населения, поскольку боевики оппозиции режиму Асада, которых вернее было бы называть радикальными исламистами, используют жилые дома для хранения боеприпасов, размещения огневых точек и дислокации бойцов, не эвакуируя из них и из прилегающих районов гражданское население. В условиях боевых действий только обороняющая объект сторона доподлинно знает, находятся ли там гражданские лица, и эта сторона отвечает за своевременную эвакуацию нонкомбатантов.

Американские "миротворцы" и российские "изверги"

Минимальная безопасная дистанция в зоне боевых действии, которая должна отделять мирное население от линии столкновения, должна составлять не менее 1000 метров. Угрозу для нонкомбатантов представляет не только их непосредственное присутствие в зоне боя, но и шальные пули, осколки, ударные волны взрывов, рушащиеся здания и много другое, что может стать причиной гибели или ранения человека, если он находится слишком близко к линии боя.

Рост количества жертв среди мирного населения вызвал обсуждение в ООН нового пика напряженности в Сирии, предлагается трактовать происходящее в Восточной Гуте как военные преступления. Что можно было бы только приветствовать, если бы речь не шла лишь о действиях сирийской и российской боевой авиации при подавлении вражеских огневых точек и уничтожении складов с боеприпасами. Не похоже, чтобы обвинения в совершении военных преступлений выдвигались против тех, кто использует мирных людей в качестве "живого щита".

© AFP 2018/ Nazeer al-Khatib ООН назвала количество жертв от авиаударов в Сирии за первую неделю февраля

Вот, например, когда речь шла о действиях американской или союзной ей авиации в иракском Мосуле, то виновником жертв среди мирного населения в любом случае оказывались боевики ИГИЛ. Во всяком случае, если судить по публикациям в западных средствах массовой информации. Пилоты ВВС США нанесли удар по зданию, на крыше которого спецназ иракской армии обнаружил двух снайперов ИГИЛ, не зная, что в подвале строения укрылись 138 гражданских. Дом рухнул, погребя всех, кто в нем и под ним находился.

Вы не найдете возмущенных публикаций об этом случае в крупных западных изданиях, но сразу увидите описания "зверств" российских или сирийских летчиков в Восточной Гуте. Пилоты и артиллеристы – не садисты-убийцы, никто из них намеренно не атакует заведомо гражданские объекты, и приписывать им такие наклонности значит заниматься очевидной политической пропагандой.

*Террористическая организация, запрещена в РФ, ЕС и США.

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