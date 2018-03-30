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Логотип телеканала Russia Today на здании в Москве.

"Держать и не пущать" не сработает: Sputnik и RT никуда не исчезнут

© Sputnik. Евгений Биятов
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Информационная война, развязанная западными странами против России, умудрилась переплюнуть времена холодной войны с СССР. Гонения против RT и Sputnik демонстрируют профнегодность западных СМИ, только вот "Держать и не пущать" с Россией более чем "хайли лайкли" не сработает.

Армен Гаспарян, писатель, журналист

Компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания. По формальному признаку это связано не со статусом "иностранного агента" и даже не с беспрецедентным давлением на телеканал, а с частотным аукционом. Помимо RT, из эфира цифровых станций WNVT и WNVC уйдут еще около десятка иностранных телеканалов. Но аукцион – лишь формальный повод. Нужно все-таки сохранять лицо. И все это понимают. И в России, и на Западе. Как говорят в таких случаях в Пруссии – "Была война".

Офис телеканала RT в Москве
© Sputnik. Илья Питалев
Вещание RT в Вашингтоне завершится 1 апреля

Это действительно сложно уже назвать иначе. Идет откровенная война – информационная. Редкий день проходит без обвинений и санкций по отношению к российским журналистам. Международное агентство Sputnik исключили из Торговой палаты Эдинбурга. Членство было прекращено в связи с растущим давлением со стороны британских СМИ после призыва городского совета Эдинбурга разорвать отношения с компанией. Такого не было даже в эпоху холодной войны с СССР.

Раньше работали честнее

То время вообще было честнее. Острая политическая конфронтация регулярно перетекала  во взаимную ненависть с переходом на личности. Но при этом сохранялись хоть какие-то представления о "красных линиях", которые нельзя переходить.

Я много лет дружил с известным советским политическим обозревателем Валентином Зориным. В самые сложные периоды противостояния Москвы и Вашингтона он регулярно брал интервью у американских президентов. Так вот, никогда в США не было такого отношения, как сегодня. Даже в эпоху объявленного "крестового похода против коммунизма". Напротив, демонстрировалось уважение.

Сегодня об этом российские журналисты могут только мечтать.

И, кстати, не только российские. В Sputnik и RT работают журналисты со всего мира. Они также открыто подвергаются мерам психологического воздействия. Только за то, что имеют наглость говорить о том, о чем другие молчат. Именно это больше всего и не нравится просвещенному Западу. Мешают нести бремя белого человека эти пронырливые "путинские агенты", регулярно норовящие задать неудобный вопрос.

Способ есть: не запрещать, а спорить

В эпоху холодной войны советские СМИ также не вызвали восторга в Вашингтоне. Но их не запрещали огульно и не лишали аккредитации на пресс-конференциях. С ними активно спорили. Та полемика, конечно, далеко не всегда соответствовала интеллектуальному потенциалу беседы Станиславского с Немировичем-Данченко. Но, по крайней мере, была хоть какая-то игра ума. Сегодня же США активно используют методику будочника Мымрецова: "Держать и не пущать". Нам приятно хоть такое их приобщение к русской классической литературе, но считаем важным предупредить: не сработает эта модель. Не "хайли лайкли", а со 100% гарантией.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik. Алексей Куденко
Симоньян о нападках Госдепа: российских журналистов они боятся больше, чем ракет

Раньше Западу было попроще. Железный занавес ограждал население от "тлетворного советского влияния", да и медиа не имели такого развития. А сейчас, как запрещать Sputnik и RT? Их все равно будут смотреть и читать. Больше того, чем активнее с российскими СМИ начинают бороться – тем больше к ним возрастает интерес.

Запад забыл собственные уроки прошлого. Когда советские издания 100 лет назад запрещали к продаже в Париже, чтобы бациллы большевизма не разъели нежные французские души – вокруг них тут же возникал повышенный ажиотаж.

Советологов вам не хватает!

Сегодня Вашингтон пал жертвой собственной самоуверенности. После развала СССР поколение советологов, действительно досконально знавших предмет, за ненадобностью было отправлено на пенсию.

Им не с кем стало бороться. Будь эти люди сегодня – смогли бы, вероятно, объяснить руководству США, что совершается чудовищная ошибка. Побеждать СМИ можно только в дискуссии. Открытой. Идею ведь нельзя уничтожить. Ее можно только заменить другой идеей.

Не хватает специалистов, способных на равных конкурировать со столь ненавидимыми русскими журналистами – воспитайте. Но запретами вы никогда не достигнете положительного результата. Да, могут быть какие-то промежуточные успехи. Но и только.

Сегодня, благодаря Борису Джонсону, все вспомнили про Достоевского. Все знают, кто преступник. Вопрос только в том, признается он сам или будет пойман. Действительно, все понимают, почему Запад ежедневно старается унизить RT и Sputnik. И вовсе не нужно быть следователем Порфирием Петровичем, чтобы произнести в нужный момент "Вот вы и убили". Но дело в том, что подобными аргументами убивается профессионализм СМИ. Не российских. Американских. Ведь в отсутствии конкуренции они начнут все активнее эксплуатировать методику "fake news". Так проще, легче! Но даже не это для них самое страшное.

RT и Sputnik никуда из медиа пространства не исчезнут. Больше того: они продолжат аккумулировать вокруг себя ту аудиторию, которая когда-то верила американским СМИ. И вот эти репутационные потери могут стать невосполнимыми для Вашингтона.




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