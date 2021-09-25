Ограничивая русский язык, вредим экономике: мнение экспертов

Как на самом деле относятся к русскому языку в странах бывшего Советского Союза – читайте в обзоре Sputnik.

С момента распада Советского Союза прошло 30 лет, а в ближнем зарубежье то и дело поднимают вопрос: не мешает ли русский язык развитию языка национального? 23 сентября президент Кыргызстана Садыр Жапаров предположил, что для полноценного функционирования кыргызского языка нужно отменить документооборот на русском (сейчас документы в республике ведутся на двух языках).

В то же время ряд постсоветских стран пришел к выводу: русский язык важен для их экономического и технического развития. Как меняется роль русского языка и отношение к нему в странах бывшего СССР, разбирался корреспондент Sputnik.

Данара Курманова

Рядовые кыргызстанцы – за русский язык

Пока президент Жапаров предлагает убрать русский язык из официального делопроизводства, один из ведущих университетов республики – Кыргызско-Российский Славянский университет имени Ельцина, - работает под слоганом: "С русским языком вы покорите мир!" А его ученые публикуют исследования, результаты которых утверждают: большинство кыргызстанцев считает русский язык необходимым для развития государства.

"Мы провели опрос, - рассказывает доктор филологических наук, профессор университета Мамед Тагаев. – Опросили 740 человек – это люди от 30 до 60 лет, живущие в регионах страны. Жителей Бишкека мы не опрашивали, тут активно используются и русский язык, и кыргызский".

Согласно результатам опроса, 99% респондентов считают, что русский язык открывает доступ к качественному образованию, помогает в профессиональном росте и повышает конкурентоспособность на современном рынке труда. Более того, исторически сложилось так, что для граждан Кыргызстана русский язык стал способом общения с внешним миром, считает профессор Тагаев.

"Русский язык в Кыргызстане сохранил статус официального в новой Конституции, - говорит он. – В преддверии политических событий в стране временами возникают популистские заявления, что необходимо убрать русский язык из общественной жизни".

К слову, на 28 ноября этого года в Кыргызстане как раз запланированы внеочередные выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет республики). Отвечая на вопрос Sputnik, повлияют ли возможные реформы в сфере документации на статус русского языка, Мамед Тагаев подчеркивает: "Сейчас каждый гражданин волен составить обращение на русском языке, это его конституционного право. Поэтому несомненно, перевод документооборота на кыргызский значительно ослабит позиции русского языка в Кыргызстане".

Сегодня оформление документов на русском языке, предположительно, выбирает 26% населения страны. По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, по состоянию на 2021 год из 6,6 млн граждан республики 1,7 млн человек не являются этническими кыргызами.

"Наступило время для гармонизации отношений между двумя языками, - считает профессор Тагаев. – Необходимо снять негласное противопоставление между кыргызским и русским, придя к убеждению, что русский язык для кыргызстанцев – не чужой, что он открывает дополнительные возможности и для развития отдельной личности, и для государства в целом".

А как дела у соседей?

Тем временем в соседнем государстве – Казахстане, - ограничивать роль русского языка не собираются, несмотря на инцидент с языковыми рейдами, организованными активистом Куатом Ахметовым. Наоборот, после того как Ахметов и его последователи устроили в пяти городах проверки в магазинах на знание казахского языка, в генпрокуратуре Казахстана сообщили о возбуждении уголовного дела – Ахметова обвиняют в разжигании национальной розни.

Поступок Ахметова осудили многие представители власти республики, а президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что русский язык в Казахстане обладает статусом языка межнационального общения, и "его использованию, согласно законодательству, препятствовать нельзя".

Действующий "Закон о языке Республики Казахстан" провозглашает: русский язык можно официально использовать наравне с государственным (казахским – ред.) в государственных организациях и делопроизводстве. А ущемление граждан по языковому признаку считается нарушением их прав.

"Граница между Россией и Казахстаном самая протяженная в мире. Русский язык – один из шести официальных языков ООН, поэтому к этому вопросы мы должны относиться цивилизованно", - заявил Токаев, также отметив, что стремление изучать казахский язык – это долг "для всех, кто связывает свое будущее с Казахстаном", однако страна готова "пресекать любые формы радикализма".

О важности русского языка недавно высказался также президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомнивший, что в стране работают 340 школ, где обучение ведется на русском языке. Развивает великий и могучий Узбекистан, где правительство взяло на себя все расходы по обучению трудовых мигрантов русскому языку.

"Министерство занятости Узбекистана сотрудничает с Российским университетом дружбы народов, - отметил в комментарии Sputnik глава узбекской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Суратбек Абдурахимов. – В рамках этого проекта 700 преподавателей русского языка из Узбекистана прошли повышение квалификации, теперь они могут обучать трудовых мигрантов".

Этот поступок узбекистанских властей говорит о том, как важен русский язык для страны, уверен Абдурахимов.

"Речь идет не только об отношениях с Россией, хотя уровень миграции сюда, конечно, высокий, - говорит он. – Но возьмем отношения с другими странами бывшего СССР – с ними как говорить? Русский язык – это еще и язык международного образования, науки и деловых отношений".

"Никто не выступает против национальных языков"

Русский язык важен для ближнего зарубежья в силу своей конкурентоспособности, считает доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий. По его словам, по числу говорящих русский язык занимает 8 место в мире, к тому же используется в 15 международных организациях (для сравнения: английский язык употребляется в 23-х).

"Многоязычие – это абсолютный тренд современного мира, элемент успешности и конкурентное преимущество, - сказал Осадчий в интервью Sputnik. – Ну а если страна целенаправленно снижает шансы своего населения на многоязычие, то она сама себя обкрадывает: снижает бизнес-контакты и вообще идет вразрез с потребностями граждан".

В качестве примера Михаил Осадчий приводит Украину.

"На самом деле любой язык – это средство употребления простых потребностей: передать и получить информации, получить какие-то социальные услуги, - объясняет он. – Почему граждане Украины хотят ходить на спектакли или смотреть фильмы на русском языке? Потому что они такие фанаты России? Нет, просто им так удобно. Это бытовая траектория, в которую вмешивается государство и говорит: нет, ваш язык нежелателен".

Причем мнение некоторых украинских политиков, что отказ от русского языка ударит по России, беспочвенно, подчеркивает Осадчий.

"На внутреннюю ситуацию в России это никак не влияет, - рассуждает он. – А вот внутри Украины создается напряжение. Люди не любят искусственных ограничений. Да и важно понимать - когда идет запрос на многоязычие, никто не говорит: "А давайте национальный язык страны задвинем, чтобы русский язык доминировал". Речь идет просто о равноправии, и это логично: кому-то язык приходится учить, и тот, кто занимался иностранным, знает, как это тяжело. А тут вам просто дано преимущество – вы знаете сразу два языка, - и вы сами от него отказываетесь".