"Примадонны", Путин, Ленин: неделя в объективе

Уходящая неделя июня была насыщена спортивными событиями. В Москве прошли скачки на приз президента России, в которых, кстати, победил участник, представлявший Абхазию. Также в российской столице 11 июня состоялся "Красочный забег": на протяжении всей дистанции в пять километров волонтеры посыпали бегунов разноцветным красящим порошком. А на следующий день жители и гости Москвы могли наблюдать с Красной площадки красочный салют в честь Дня России.

В Санкт-Петербурге открылся Кубок конфедераций по футболу, в Краснодарском крае прошел 10-ый этап Чемпионата мира по мотокроссу.

В четверг 15 июня состоялась пятнадцатая "Прямая линия с Владимиром Путиным". Российский президент за 3 часа 56 минут ответил на 73 вопроса. Всего Путину было задано более двух миллионов вопросов.

Во Владивостоке открыли отреставрированный памятник Владимиру Ленину.

А в Сухуме прошла самая ожидаемая премьера лета. РУСДРАМ представил зрителям новый спектакль "Примадонны".