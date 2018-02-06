Раз в сто лет: Москву завалило снегом

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из заваленной снегом Москвы. Последний раз такой разгул стихии был сто лет назад.

На Москву обрушился 3 и 4 февраля снегопад, который повалил более двух тысяч деревьев, пострадало более десяти автомобилей, погиб один человек.

Смотрите в фотоленте РИА Новости, как разбушевалась стихия в Москве.