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Раз в сто лет: Москву завалило снегом

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© Sputnik. Ilya Pitalev
Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка РФ несут службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля в любую погоду

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из заваленной снегом Москвы. Последний раз такой разгул стихии был сто лет назад.

На Москву обрушился 3 и 4 февраля снегопад, который повалил более двух тысяч деревьев, пострадало более десяти автомобилей, погиб один человек.

Смотрите в фотоленте РИА Новости, как разбушевалась стихия в Москве.

 




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