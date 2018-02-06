Раз в сто лет: Москву завалило снегом

На Москву обрушился 3 и 4 февраля снегопад, который повалил более двух тысяч деревьев, пострадало более десяти автомобилей, погиб один человек.
Смотрите в фотоленте РИА Новости, как разбушевалась стихия в Москве.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из заваленной снегом Москвы. Последний раз такой разгул стихии был сто лет назад.
На Москву обрушился 3 и 4 февраля снегопад, который повалил более двух тысяч деревьев, пострадало более десяти автомобилей, погиб один человек.
Смотрите в фотоленте РИА Новости, как разбушевалась стихия в Москве.
Во все времена представительницы слабого пола стремились выглядеть красиво и ухоженно. Исключением не стала и бытность советских женщин.
Вторые по счету двухдневные учения МЧС Абхазии в горах прошли 3 и 4 февраля в районе Рицы.
Организаторы "Формулы-1" приняли решение начиная с сезона 2018 года отказаться от девушек на стартовой позиции перед началом Гран-при. Так называемые грид-герлз на протяжении почти полувека были неотъемлемой частью соревнований.
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ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?
Делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия находится с визитом в Азербайджане – что обсуждают военные?
Нарушителей судебного заседания нужно наказывать, будь то прокуроры или адвокаты, считают власти Армении – почему оппозиция против?