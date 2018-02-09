Дрожь земли: работает артиллерия

Командиры артиллерийских батарей российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров, который завершится в воскресенье 11 февраля.

Конкурс среди офицеров артиллерийских батарей российской военной базы ЮВО в Абхазии проходит под именем маршала Советской армии Владимира Михалкина. В нем приняли участие несколько сотен человек.

Военнослужащие отрабатывают навыки ведения огня из минометов, 122-миллиметровыхгаубиц Д-30 и реактивных систем залпового огня "Град". Артиллеристы по правилам конкурса не видят целей, и попасть в них им помогают командиры батарей из блиндажей. Они их "глаза" и "компасы".

Минометы достигают цели на расстоянии от 500 метров до семи километров, гаубицы Д-30 до 15, 5 километров, а системы залпового огня "Град", они же БМ21, до 21 километра с зоной поражения 400Х400 метров.

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