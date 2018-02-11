Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018

Спортсменки из России не только одерживают победы, но и поражают красотой. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие красавицы из России попали на Олимпийские игры в Пхенчхане.
Командиры артиллерийских батарей российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров, который завершится в воскресенье 11 февраля.
В Сингапуре проходит крупнейшая в Азии международная выставка аэрокосмической и оборонной отрасли, в рамках которой устраиваются захватывающие авиашоу. Самые яркие моменты – в фотоленте Sputnik Азербайджан.
Во все времена представительницы слабого пола стремились выглядеть красиво и ухоженно. Исключением не стала и бытность советских женщин.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из заваленной снегом Москвы. Последний раз такой разгул стихии был сто лет назад.
Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово.
Сборная России допущена к участию в XXIII зимних Олимпийских играх, которые открылись в Пхенчхане 9 февраля, под олимпийским флагом в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
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Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.
Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.
Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.