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По ту сторону экрана: самые известные кинопары

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Никита Михайловский в роли Романа и Татьяна Аксюта в роли Кати в художественном фильме "Вам и не снилось...".
Киностудия им. М. Горького.

Кинопары, которые всех заставили поверить в любовь, показав невероятное взаимопритяжение на экране.

Смотрите в фотоленте РИА Новости, кому удалось стать образцовыми возлюбленными в кино.




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