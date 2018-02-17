21:08 17 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Фото

Неделя в объективе: битва апельсинов и карнавал в Рио

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Российская фигуристка Евгения Медведева на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
  • Участники блинного забега в Жирный вторник перед Великим постом, Великобритания
  • Родители ждут новостей после стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School в штате Флорида, США
  • Спасатели на месте железнодорожной катастрофы в Австрии
  • Участники грязевого карнавала Bloco da Lama в Бразилии
  • Участник праздника Faquetaique Courir de Mardi Gras в Луизиане, США, выпускает курицу из клетки
  • Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
  • Китайские танцоры выступают на празднике весны перед Лунным Новым годом в Калькутте
  • Битва апельсинами в городе Ивреа, Италия
  • Модель Джиджи Хадид перед презентацией коллекции Brandon Maxwell Fall на Нью-Йоркской неделе моды
  • Дети играют в настольный футбол в городе Бисау, Гвинея-Бисау
  • Двое парней с тряпичной фигурой кошки ждут начала традиционного фестиваля Zizkov Carnival в Праге
  • Мужчина, изображающий лидера КНДР Ким Чен Ына во время хоккейного матча женских команд Кореи и Японии на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
  • Son de Negro, участники парада в городе Барранкилья, Колумбия
  • Примат Саки-монах в зоопарке Лимы, Перу
  • Женщина делает селфи на выставке «Край правительства» в Музее будущего в Дубае, ОАЭ
  • Полицейские осматривают место, где произошел взрыв в Оруро, Боливия
  • Серфер во время финала соревнований WSL Nazare Challenge в Португалии
  • Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече Христианско-демократического союза Германии в немецком Деммине
  • Ребенок с шариками-сердечками и пара на улице Мумбаи в День всех влюбленных
  • Женщины в образе ведьмы Ламии танцуют на баскском карнавале в испанском городе Мундака
  • Дети с подушкой в виде красных губ на окраине Йопугона, Кот-д'Ивуар
  • Участники уличного карнавала Los Indianos в испанском Санта-Крус-де-Ла-Пальма
  • Участники крупнейшей ежегодной выставки собак Westminster Kennel Club Dog Show в Нью-Йорке
  • Участница бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро
  • Мужчина позирует на 12-метровой платформе, расположенной над одной из самых высоких горных вершин Франции Миди-де-Бигор
© Sputnik. Vladimir Pesnya
Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Sputnik предоставляет своим читателям возможность еще раз пролистнуть событийный календарь уходящей недели, запечатленный в снимках лучших фотохудожников мира.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, финал соревнований WSL Nazare Challenge в Португалии, бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, стрельба в школе Marjory Stoneman Douglas High School в штате Флорида, США и многое другое — в фотоподборке Sputnik.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участница бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро
Неделя в объективе: битва апельсинов и карнавал в Рио
Золовкины посиделки: готовим блинный торт
Золовкины посиделки: готовим блинный торт
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia