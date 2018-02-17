Неделя в объективе: битва апельсинов и карнавал в Рио

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Земля богов Без заранее продуманного маршрута и без определенного транспорта предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба постарается попасть в самые интересные и красивые места России. 71

Противоречивая аскорбинка: сколько витамина C требует наш организм Несмотря на то, что аскорбинку открыли еще в двадцатом веке, на сегодняшний день о ней известно немного, и мнения о том, как аскорбиновая кислота сказывается на организме, часто противоречивы. 20