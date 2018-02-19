Самые уникальные мосты мира — в фотоленте Sputnik Литва.
Как говорил герой книги Алексея Иванова "Географ глобус пропил", мосты – самое доброе изобретение человечества, потому что они всегда соединяют.
Самые уникальные мосты мира — в фотоленте Sputnik Литва.
Морозная и снежная погода установилась в большинстве стран Северного полушария Земли — от Сибири до Европы, от Мексики до Японии, и фотографы спешат запечатлеть красоту этого времени года.
Sputnik предоставляет своим читателям возможность еще раз пролистнуть событийный календарь уходящей недели, запечатленный в снимках лучших фотохудожников мира.
Скелетон - это не только головокружительные спуски с трассы, это еще и удивительный дизайн шлемов, с помощью которого спортсмены выражают свою индивидуальность
Кинопары, которые всех заставили поверить в любовь, показав невероятное взаимопритяжение на экране.
В рамках соглашения по сотрудничеству и взаимодействия между министерством образования и науки и Союзом боевых искусств Абхазии в республике проводится серия мастер-классов трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дмитрия Билозерчева.
Выставка "Holliday World Top Gastro & Hotel" проходила с 15 по 18 февраля в столице Чехии – Праге.
Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра к востоку от кратера - это извержение на рекордную в этом году высоту, заявили в Национальном агентстве по вулканологии. Пепел не достиг до населенных пунктов.
Известные журналисты Северной Осетии встали на защиту уволенных руководителей государственных СМИ.
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан. О цели визита – в материале Sputnik.
В Ереване совершено нападение на один из филиалов банка ВТБ: о деталях произошедшего Sputnik рассказал источник в кредитной организации.
В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел искоренить коррупцию и избавиться от оборотней в погонах.
Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.
Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.
Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.
Гражданин Молдовы угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге – чем не угодила "телефонному террористу" популярная торговая сеть?
Юнармейцы из Душанбе примут участие в первом Всероссийском форуме "Я-Юнармия" в Москве: ребята подготовили работы на тему "С чего начинается Родина".
Жителю Красноярска не разрешили вылететь на собственную свадьбу в Узбекистан из-за долгов.
Эксперт объяснил, почему попытки Таллинна переложить на ЕС расходы на строительство забора на границе с Россией встречают вялый отклик у Брюсселя.
Известные журналисты Северной Осетии встали на защиту уволенных руководителей государственных СМИ.
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан. О цели визита – в материале Sputnik.
В Ереване совершено нападение на один из филиалов банка ВТБ: о деталях произошедшего Sputnik рассказал источник в кредитной организации.