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Самые уникальные мосты мира

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  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
Мост "Гейтсхед Миллениум" был открыт в 2002 году в британском городе Ньюкастле, а на торжественной церемонии присутствовала сама королева. Мост пересекает реку Тайн, а его уникальность состоит в том, что он умеет наклоняться. Мост "Миллениум" успел быть признанным профессиональным сообществом и получил несколько архитектурных премий за свой дизайн. Еще бы, ведь это целый трансформер: когда он наклонен в одну сторону, то превращается в нормальный пешеходный мост, по которому гуляют люди, но когда наклонен в другую сторону, он обслуживает лодки и суда, позволяя им проходить под ним.

Как говорил герой книги Алексея Иванова "Географ глобус пропил", мосты – самое доброе изобретение человечества, потому что они всегда соединяют.

Самые уникальные мосты мира — в фотоленте Sputnik Литва.




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