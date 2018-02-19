Самые уникальные мосты мира

Мост "Гейтсхед Миллениум" был открыт в 2002 году в британском городе Ньюкастле, а на торжественной церемонии присутствовала сама королева. Мост пересекает реку Тайн, а его уникальность состоит в том, что он умеет наклоняться. Мост "Миллениум" успел быть признанным профессиональным сообществом и получил несколько архитектурных премий за свой дизайн. Еще бы, ведь это целый трансформер: когда он наклонен в одну сторону, то превращается в нормальный пешеходный мост, по которому гуляют люди, но когда наклонен в другую сторону, он обслуживает лодки и суда, позволяя им проходить под ним.