Тренировка охранных собак в Пекине

Как проходят тренировки охранных собак в Пекине, смотрите в фотоленте Sputnik.
Собак давно стала другом и защитником человека, но чтобы вырастить из маленького щенка надежного охранника, нужны годы кропотливых занятий
Как проходят тренировки охранных собак в Пекине, смотрите в фотоленте Sputnik.
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Как говорил герой книги Алексея Иванова "Географ глобус пропил", мосты – самое доброе изобретение человечества, потому что они всегда соединяют.
Морозная и снежная погода установилась в большинстве стран Северного полушария Земли — от Сибири до Европы, от Мексики до Японии, и фотографы спешат запечатлеть красоту этого времени года.
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Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменности Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года в селе Уарча Гулрыпшского района.
Для голосования в выборах президента России в Абхазии будет открыто 20 избирательных участков. Об организации выборов президента России на территории республики, о расположении избирательных участков на радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.
Благотворительная акция фонда "Абхазия" по оснащению компьютерной техникой абхазские образовательные школы была запущена в декабре 2017 года и уже охватила более 10 школ и Республиканскую больницу.
Карантин в школах и детских садах Северной Осетии продлен до 26 февраля по причине продолжающейся эпидемии гриппа и ОРВИ.
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Консерваторы литовского Сейма призвали принять меры и законодательно признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией".
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Спасатели Таджикистана опровергли заявления ЧС-ников афганской провинции Бадахшан о прорыве плотины на озере Сарез и последовавшем за этим стихийном бедствии.
В Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег.
Перед штаб-квартирой концерна HKScan в Финляндии пройдет пикет поддержки забастовщиков Раквереского мясокомбината, являющегося "дочкой" концерна.
Карантин в школах и детских садах Северной Осетии продлен до 26 февраля по причине продолжающейся эпидемии гриппа и ОРВИ.
Французская компания Total назвала время, когда планирует начать добычу газа на азербайджанском месторождении "Абшерон".
Главный экономист Евразийского банка развития рассказал, как Армении удалось стать лидером ЕАЭС по темпам экономического роста.