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Тренировка охранных собак в Пекине

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  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
  • Охранная собака во время тренировки в Запретном городе в Пекине
  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
  • Охранная собака в Запретном городе в Пекине
  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
  • Кормление охранных собак в клетке Запретного города в Пекине
  • Охранная собака в клетке Запретного города в Пекине
  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
© REUTERS/ Jason Lee
Собаки тренируются ежедневно.

Собак давно стала другом и защитником человека, но чтобы вырастить из маленького щенка надежного охранника, нужны годы кропотливых занятий

Как проходят тренировки охранных собак в Пекине, смотрите в фотоленте Sputnik.




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