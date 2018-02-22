"Красной Армии метла нечисть вымела дотла": советские агитационные плакаты

Смотрите подборку агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в фотоленте РИА Новости.
Великая Отечественная война длилась 1418 дней, агитационная борьба активно велась с помощью работ советских графиков.
Смотрите подборку агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в фотоленте РИА Новости.
Собак давно стала другом и защитником человека, но чтобы вырастить из маленького щенка надежного охранника, нужны годы кропотливых занятий
Лев Бородулин советский и израильский фотограф, признанный мастер спортивной фотографии.
Как говорил герой книги Алексея Иванова "Географ глобус пропил", мосты – самое доброе изобретение человечества, потому что они всегда соединяют.
Морозная и снежная погода установилась в большинстве стран Северного полушария Земли — от Сибири до Европы, от Мексики до Японии, и фотографы спешат запечатлеть красоту этого времени года.
Накануне Дня защитника Отечества в научно-культурном центре имени Юрия Воронова состоялся просмотр и обсуждение документальных фильмов "Операция "Эдельвейс" и "Санчара. Post mortem".
Борец из Абхазии Денис Царгуш был назначен на должность главного тренера по вольной борьбе Московской области в среду 21 февраля.
Деятельность американской базы ВВС Лажеш на Азорских островах (Португалия), стала объектом расследования. Люди, живущие вокруг нее, страдают раковыми заболеваниями, как предполагается, из-за загрязнения окружающей среды местной американской военной базой.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.