19:49 22 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

"Красной Армии метла нечисть вымела дотла": советские агитационные плакаты

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik. Pavel Balabanov
Репродукция плаката "Кого мы били" 1939 года.
Художник Николай Андреевич Долгоруков, Виктор Николаевич Дени.

Великая Отечественная война длилась 1418 дней, агитационная борьба активно велась с помощью работ советских графиков.

Смотрите подборку агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в фотоленте РИА Новости.




Еще фотоленты

  • Тренировка охранных собак в Запретном городе в Пекине
    Последнее обновление: 11:55 21.02.2018
    11:55 21.02.2018

    Тренировка охранных собак в Пекине

    Собак давно стала другом и защитником человека, но чтобы вырастить из маленького щенка надежного охранника, нужны годы кропотливых занятий

    22
    12
  • Работа фотографа Л. А. Бородулина Парад. Открытие стадиона в Лужниках, г. Москва, 1956
    Последнее обновление: 14:19 20.02.2018
    14:19 20.02.2018

    Олимпийская жизнь в объективе лучшего спортивного фотографа Льва Бородулина

    Лев Бородулин советский и израильский фотограф, признанный мастер спортивной фотографии.

    37
    13
  • Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
    Последнее обновление: 15:10 19.02.2018
    15:10 19.02.2018

    Самые уникальные мосты мира

    Как говорил герой книги Алексея Иванова "Географ глобус пропил", мосты – самое доброе изобретение человечества, потому что они всегда соединяют.

    63
    10
  • Грузовик едет по лесной дороге недалеко от деревни Крево
    Последнее обновление: 12:41 18.02.2018
    12:41 18.02.2018

    Зима в фотографиях со всего мира

    Морозная и снежная погода установилась в большинстве стран Северного полушария Земли — от Сибири до Европы, от Мексики до Японии, и фотографы спешат запечатлеть красоту этого времени года.

    410
    18

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Молоко
    "Молочный" запрет

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции
    До встречи!

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Красной Армии метла нечисть вымела дотла": советские агитационные плакаты
Почему на острове Терсейра рядом с американской военной базой повышена радиация
"Отравленный" остров: в чем подозревают американскую базу в Португалии
Школа Русского балета в Абхазии
Первый раз в балетный класс: как стать балериной в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia