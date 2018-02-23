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Восьмой Суперкубок: победный матч столичного "Нарта"

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  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
  • Финал чемпионата Абхазии по футболу. Команда Нарт
© Sputnik / Томас Тхайцук
Основное время закончилось со счетом 1:1

Футбольная команда "Нарт" Сухум выиграла Суперкубок Абхазии по футболу, обыграв команду "Афон" в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1.

В матче за Суперкубок Абхазии по футболу сошлись победитель первенства страны в 2017 году команда "Афон" и обладатель Кубка Абхазии сухумский "Нарт".

Матч вызвал большой интерес среди любителей самой популярной игры в мире, западная трибуна стадиона "Динамо" была практически заполнена. В первой половине матча лучше действовали игроки "Нарта", что и привело к забитому Исмаилом Ферасом голу. 

Когда уже казалось, что первый тайм игры останется за "Нартом" опытный Армен Капикян прошел по центру, приблизился к воротом соперника и отдал мяч своему партнеру, после нескольких передач игровой снаряд оказался в ногах у Дато Логуа, которой на 43 минуте неотразимо пробил в левый от вратаря угол — 1:1. Несмотря на то, что после этого у обеих команд были возможности вырвать победу, ни одна не смогла в основное время матча это сделать, после истечения основного времени было назначено дополнительное время — два тайма по 15 минут.

Дополнительное время также не выявило победителя, судьбу Суперкубка решали в послематчевых пенальти. В них точнее оказались игроки Сухумского "Нарта".

 

 




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Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
Восьмой Суперкубок: победный матч столичного "Нарта"
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