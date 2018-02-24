Триумф Загитовой, тореадор и львы: самые яркие фото недели

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По земле и воде: соревнования по триатлону и плаванию пройдут в Сухуме Впервые любительские соревнования по триатлону, в котором приняло участие около 300 человек, прошли в Абхазии 15 октября 2017 года 69

Советский писатель Федин об Абхазии: "пастила, люди там - карамель" В день рождения советского классика Константина Федина Sputnik вспоминает, как часто писатель гостил в Абхазии, которая вдохновила его на создание нескольких новелл о ней, ярко передающих атмосферу и национальные особенности той эпохи. 32