Триумф Загитовой, тореадор и львы: самые яркие фото недели

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте РИА Новости.
Футбольная команда "Нарт" Сухум выиграла Суперкубок Абхазии по футболу, обыграв команду "Афон" в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1.
Кандидату филологических наук, поэту Владимиру Анкваб 23 февраля исполнилось бы 90 лет.
Великая Отечественная война длилась 1418 дней, агитационная борьба активно велась с помощью работ советских графиков.
Собак давно стала другом и защитником человека, но чтобы вырастить из маленького щенка надежного охранника, нужны годы кропотливых занятий
Впервые любительские соревнования по триатлону, в котором приняло участие около 300 человек, прошли в Абхазии 15 октября 2017 года
В день рождения советского классика Константина Федина Sputnik вспоминает, как часто писатель гостил в Абхазии, которая вдохновила его на создание нескольких новелл о ней, ярко передающих атмосферу и национальные особенности той эпохи.
Примерно 65 тысяч лет назад не кроманьонцами, а неандертальцами были нарисованы самые древние образцы наскальной живописи из Испании, это доказала повторная датировка.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.
ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?
Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.
Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?
Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".
Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?
В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.
Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.
Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.
Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?
На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.