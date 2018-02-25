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Экстравагантная и творческая: как прошла Неделя моды в Лондоне

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© AFP 2018/ Niklas Halle'n
Модели представляют коллекцию дизайнера Марты Якубовски на Неделе моды в Лондоне

Неделя моды в Лондоне - самая экстравагантная и творческая - прошла в британской столице

В Лондоне завершилась Неделя моды, в рамках которой британские дизайнеры и всемирно известные бренды представили свои новые творения.

Самым ярким событием Недели, наряду с модными показами дизайнеров, стал неожиданный визит Королевы Елизавета II.

 




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