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Мал, да удал: февраль 2018 года в фотографиях

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© Sputnik. Vitaly Timkiv
Топливозаправщик ИЛ-78 во время лётно-тактических учений морской авиации Черноморского флота в Ейском районе.

Олимпиада в Пхенчхане, снегопад в Москве, салют в честь Дня защитника Отечетсва, и другие яркие кадры февраля в фотоленте Sputnik.




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Мал, да удал: февраль 2018 года в фотографиях
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