Мал, да удал: февраль 2018 года в фотографиях

Олимпиада в Пхенчхане, снегопад в Москве, салют в честь Дня защитника Отечетсва, и другие яркие кадры февраля в фотоленте Sputnik.
Приключения абхазского путешественника Дениса Саманба продолжаются. Сейчас он находится на самом Дальнем Востоке, откуда делится не только впечатлениями, но и фотографиями.
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Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте РИА Новости.
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приёма зрителей. Стадион уже готовится к проведению тестовых матчей.
Кандидаты в президенты России после первых теледебатов договорились обратиться в ЦИК, чтобы перенести его в прайм-тайм.
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В каких городах Узбекистана можно будет проголосовать на выборах президента России 18 марта, рассказывает Sputnik.
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Южная Осетия в одностороннем порядке завершает описание прохождения государственной границы с Грузией и продолжит ее инженерное обустройство.
В Амстердаме стартовал внеочередной съезд Конгресса азербайджанцев Европы: кто участвует и что обсуждают – в материале Sputnik.
В Армении арестован "отравитель таксистов" — мужчина, который угощал водителей кофе с подмешанными психотропными веществами и грабил их.