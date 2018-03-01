История марионеток с абхазской судьбой

Художник и скульптор Архип Лабахуа рассказал и показал новый спектакль марионеток, который послужит гибридом к документальному фильму об Абхазии.

"В одном из разговоров мы обсуждали так называемое "тело" нашего фильма, то, что будет его основой, и как все будет строиться. Тогда в качестве гибрида я предложил использовать "театр марионеток" и новый спектакль, который я смастерил специально для этого фильма"

По сюжету мастер будет играть роль трубадура, который путешествует с места на место со своим раскладным театром.

"Возникновение таких персонажей уходит в глубь тысячелетий, они были всегда, и встретить их можно было везде. В нашем фильме трубадур путешествует по Абхазии, встречается с разными людьми, где он будет показывать свой спектакль театра марионеток", — добавил он.

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