Список лучших снимков определяли в четырех основных категориях: "Профессионалы", "Молодые фотографы", "Студенты" и "Открытая категория" На победу в конкурсе для профессионалов в числе прочих претендуют сразу два украинских фотографа: Мария Петренко за серию In Out и Саша Маслов — жюри отметило его проект о ветеранах Второй мировой войны. Снимки из этой серии ранее публиковал Bird in Flight.