"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке

Церемония вручения наград киноакадемии США "Оскар" состоялась в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе. Главную награду завоевал фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, мексиканец также забрал статуэтку за лучшую режиссуру.
Без резких шуток, ошибок, разоблачений и домогательств: юбилейный 90-й "Оскар" прошел, в отличие от прошлогоднего, без накладок.
Церемония вручения наград киноакадемии США "Оскар" состоялась в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе. Главную награду завоевал фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, мексиканец также забрал статуэтку за лучшую режиссуру.
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