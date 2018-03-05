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"Оскар"-2018: самые яркие образы на красной дорожке

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© AFP 2018/ Angela Weiss
Израильская актриса Галь Гадот на юбилейной кинопремии "Оскар" 4 марта, 2018, Голливуд,Калифорния

Без резких шуток, ошибок, разоблачений и домогательств: юбилейный 90-й "Оскар" прошел, в отличие от прошлогоднего, без накладок.

Церемония вручения наград киноакадемии США "Оскар" состоялась в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе. Главную награду завоевал фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, мексиканец также забрал статуэтку за лучшую режиссуру.




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