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Баритон, бас, тенор: оперный концерт в РУСДРАМе

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  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
  • Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оперный концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera состоялся в театре имени Искандера

В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера в четверг 8 марта прошел оперный концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera. Трое оперных исполнителей и Сочинский симфонический театр восхищали абхазского зрителя в этот вечер.

Начался концерт с увертюры к опере "Свадьба Фигаро" Моцарта, и завершился композицией Фальво "Dicitencello vuje" в исполнении трио — Саида Гобечия, Александра Мурашова и Дмитрия Григорьева.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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Концерт в рамках проекта РУСДРАМ-Opera в исполнении Сочинского симфонического оркестра под управлением дирижера – маэстро Олега Солдатова
Баритон, бас, тенор: оперный концерт в РУСДРАМе
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