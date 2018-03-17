Искусство созерцать: цветение сакуры

Sputnik Армения сделал подборку фотографий из Японии, где Ханами (любование цветением) сродни национальному празднику. Под каждой фотографией вы найдете японский стих — хокку.
Иероглиф сакура — 桜 — если разобрать его на ключи будет означать буквально "женщину, блистающую своей красотой, под деревом". Ежегодно цветение сакуры собирает любителей вишни со всего мира в Японии.
Sputnik Армения сделал подборку фотографий из Японии, где Ханами (любование цветением) сродни национальному празднику. Под каждой фотографией вы найдете японский стих — хокку.
Южный вид спорта часто встречается и в холодных краях.
MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок планеты.
Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду утром на 77 году жизни.
Расположенное между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией озеро, известное как Мертвое море, является самым низко расположенным водоемом на Земле и привлекает туристов со всего мира.
25 ноября 2017 года Саид Такрил, находясь в состоянии опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, двоим нанесен тяжкий вред здоровью.
В посольстве России в Киеве заявили, что "вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону".
Стенд Республики Абхазия на 25 Московской международной туристической выставке MITT бросался в глаза издалека – флаг и карту республики было видно из самых дальних уголков павильона.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.
Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".
Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.
Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.
Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.
Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.