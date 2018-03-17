Искусство созерцать: цветение сакуры

Иероглиф сакура — 桜 — если разобрать его на ключи будет означать буквально "женщину, блистающую своей красотой, под деревом". Ежегодно цветение сакуры собирает любителей вишни со всего мира в Японии.

Sputnik Армения сделал подборку фотографий из Японии, где Ханами (любование цветением) сродни национальному празднику. Под каждой фотографией вы найдете японский стих — хокку.

Вишня мелкопильчатая, или сакура — вид декоративных деревьев семейства розовые. Сакура — типичный житель Гималаев и Восточной Азии: Китая, Кореи и Японии. В Стране восходящего солнца любование сакурой (ханами) носит массовый характер: ежегодно метеорологи и вся общественность отслеживают так называемый sakura zensen — фронт цветения сакуры. В телевизионных новостях и газетных статьях сообщаются данные об этапах расцветания сакуры и наилучших местах, где можно наблюдать за цветением