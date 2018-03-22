Взмах орлиного крыла: беркутчи и кузбеги на фестивале в Монголии

21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Этот день - повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении.