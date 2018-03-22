Взмах орлиного крыла: беркутчи и кузбеги на фестивале в Монголии

Sputnik Азербайджан собрал фотоленту из лучших кадров фестиваля, посвященного охоте с орлом, самых умелых охотников, приручающих и обучающих орлов — беркутчи.
Фестиваль традиционной орлиной охоты "Золотой орел" собирает на просторах диких монгольских степей самых искусных сокольничих Средней Азии и их грозных питомцев.
Sputnik Азербайджан собрал фотоленту из лучших кадров фестиваля, посвященного охоте с орлом, самых умелых охотников, приручающих и обучающих орлов — беркутчи.
В фотоленте Sputnik буйство красок и цветения растительности Абхазии.
21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Этот день - повод проинформировать общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении.
Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр состоялась в Пхенчхане.
В Абхазии на 20 избирательных участках проходило голосование на выборах президента Российской Федерации.
Второе заседание Седьмого Всемирного абхазо-абазинского Конгресса (ВААК) прошло в Сухуме в четверг 22 марта. Его делегаты утвердили новую редакцию Устава организации и выбрали членов ее Высшего Совета.
Поправки в законопроект "О государственной пошлине" Парламент Абхазии принял на очередной сессии 21 марта. По старой редакции закона физическим и юридическим лицам приходилось платить госпошлину в 1,5 % от размера иска.
О том, как способствуют развитию абхазской медицины, принятые Кабинетом Министров программы в области здравоохранения, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Выборы президента России на территории Южной Осетии показали, насколько ее население ценит стабильность и безопасность, заявила глава комитета информации и печати республики.
В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность "Исламоведение". Соответствующее решение принял кабинет министров.
Бесснежная зима может дорого обойтись армянской жемчужине – озеру Севан: забор воды из него, возможно, превысит предусмотренные показатели.
Госдеп США опубликовал имена финалисток премии International Women of Courage Award за 2018 год – среди награждаемых есть гражданка Казахстана.
Трассу Бишкек — Ош временно перекрывали для артиллерийского обстрела лавин. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и дорожной инспекции.
Литовские пограничники на границе с Беларусью задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которых изначально приняли за манекены.
Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил реформу, которая предусматривает ликвидацию русских школ.
Президент республики Даля Грибаускайте заявила, что может применить к российским дипломатам меры, аналогичные британским.
В румынских Яссах рискуют погибнуть от голода и холода более сотни белых аистов, которые уже вернулись с зимовья из Африки.
В честь Всемирного дня воды фасад здания Генеральной ассамблеи ООН украсит фотография озера Сарез, автором которой является таджикский фотохудожник.
Минздрав Узбекистана планирует разработать ряд мер, ограничивающих торжественные мероприятия, связанные с рождением ребенка.
Эстония, Латвия и Литва договорились в Брюсселе о синхронизации своих электросетей с сетями Западной Европы через Польшу к 2025 году.
Выборы президента России на территории Южной Осетии показали, насколько ее население ценит стабильность и безопасность, заявила глава комитета информации и печати республики.
В высших учебных заведениях Азербайджана открылась специальность "Исламоведение". Соответствующее решение принял кабинет министров.
Бесснежная зима может дорого обойтись армянской жемчужине – озеру Севан: забор воды из него, возможно, превысит предусмотренные показатели.