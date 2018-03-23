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Неделя в объективе: победа Путина и запуск "Союз-МС-08", спасение аистов и львята

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© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov
Участницы танцевального коллектива во время концерта, посвященного Наврузу, на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Sputnik предлагает вам посмотреть самые запоминающиеся снимки прошедшей недели.




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