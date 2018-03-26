Трагедия в Кемерово: десятки погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре

Иордания известна тем, что там находится один из самых крупных в мире автомобильных музеев, в котором собраны сотни машин, принадлежавших в разное время членам королевской семьи. Королевским увлечением "заразились" и обычные жители Иордании, которые устроили автопробег на своих ретро-автомобилях.