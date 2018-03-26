Трагедия в Кемерово: десятки погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре

Число погибших при пожаре в Торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 64.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.
Число погибших при пожаре в Торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 64.
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