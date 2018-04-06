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Неделя в объективе: в ожидании Пасхи

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© Sputnik. Michael Klimentyev
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (справа на первом плане) во время встречи в президентском дворце в Анкаре.

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Самые интересные моменты, а также интересные снимки со всех уголков света в нашей еженедельной фотоподборке.




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