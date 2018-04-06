Неделя в объективе: в ожидании Пасхи

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Конфликте со стрельбой произошел в Сочи: есть пострадавшие В настоящее время по факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. 19

Семейные истории: правнучка Горького поделилась со Sputnik личным О том, как внучка Горького стала внучкой Гоголя, о каше в камине и платьях для детдома, рассказали родственники Алексея Пешкова, которые прибыли в Абхазию на празднование 150-летия советского писателя. 29