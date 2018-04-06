Неделя в объективе: в ожидании Пасхи

Самые интересные моменты, а также интересные снимки со всех уголков света в нашей еженедельной фотоподборке.
Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Самые интересные моменты, а также интересные снимки со всех уголков света в нашей еженедельной фотоподборке.
Матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в 11 городах России, одним из городов-организаторов самого главного футбольного турнира станет Саранск
В Абхазии со 2 по 6 апреля будет проходить Сухумский международный кинофестиваль.
Самара входит в список 11 городов, в которых состоятся матчи ЧМ-2018 по футболу.
Протяженность моста - 55 километров. Самым длинным в мире морским мостом являлась 36-километровая трасса через Ханчжоуский залив на востоке Китая.
В настоящее время по факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
О том, как внучка Горького стала внучкой Гоголя, о каше в камине и платьях для детдома, рассказали родственники Алексея Пешкова, которые прибыли в Абхазию на празднование 150-летия советского писателя.
Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.
Путешественник из Осетии пешком дошел до Омска – свой марш он посвятил программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда.
В Баку проходит одно из самых интересных событий весны — Азербайджанская международная выставка "Туризм и путешествия".
Как прочный и прозрачный синтетический сапфир армяно-французского производства пригождается в работе врачей и военных.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир назвал задержание журналистов редакций портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan "актом запугивания".
Российско-кыргызский фонд развития одобрил более 800 проектов на сумму 261 миллион долларов, благодаря чему было создано более 2,5 тысяч рабочих мест.
Базу данных не занятых в экономике Беларуси трудоспособных граждан сформируют к концу года – кто в нее попадет?
Центр государственного языка Латвии уверяет, что не собирается увольнять учителей русских школ, но общественники уже пообещали им юридическую помощь.
Правительство России утвердило протокол о демаркации границы с Литвой, протяженностью 297 километров.
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал Sputnik важные, на его взгляд, вопросы, связанные с развитием страны.
Холдинг VEON Ltd., владеющий российским ПАО "Вымпелком" с брендом "Билайн", продает свое подразделение в Таджикистане.
Карантинные лаборатории по контролю за экспортом плодоовощной продукции к 2021 году создадут во всех регионах Узбекистана.
Посольство России в Эстонии отметило, что слепая вера голословным заявлениям британских властей может выйти боком для стран, поддержавших Лондон.
Путешественник из Осетии пешком дошел до Омска – свой марш он посвятил программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда.
В Баку проходит одно из самых интересных событий весны — Азербайджанская международная выставка "Туризм и путешествия".
Как прочный и прозрачный синтетический сапфир армяно-французского производства пригождается в работе врачей и военных.