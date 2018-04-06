Завораживающий мир: как выглядит подводный музей

В Мексике, в Национальном морском парке Канкуна находится необычный музей скульптур. Экспонаты этого подводного музея покрыты водорослями и моллюсками.

Только в специальном снаряжении можно увидеть завораживающий и таинственный музей скульптур. Подводные скульптуры женщин и мужчин, детей и стариков, машин, предметов быта, навсегда застыли в тишине под толщей воды, сообщает Sputnik Азербайджан.

Проект основан Робертом Диасом Абрахамом, бывшим президентом Национальной морской ассоциации Канкуна и директором Национального морского парка Хайме Гонсалесом Кано.

Автором большинства скульптур является британский художник и скульптур Джейсон Тэйлор, который начал работу над его созданием еще в 2009 году.

Сейчас музей насчитывает около 500 скульптур. Подводные скульптуры также выполняют функцию искусственного рифа и помогают сохранить природные кораллы.