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Хранители традиций: Госансамбль Абхазии в Москве

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  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
  • Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Театральном зале Московского международного Дома музыки 9 апреля 2018 года.

Концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Московском международном Доме музыки в понедельник 9 апреля.

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Театральном зале Московского международного Дома музыки с программой абхазских народных песен и танцев.

Концерт прошел в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии". Коллектив из Абхазии подготовил программу, в которой, помимо абхазских духовных песнопений и народных песен, произведений абхазских композиторов, прозвучала русская духовная музыка и русские народные песни, а также произведения зарубежных композиторов-классиков.

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии — хранитель традиций абхазского народного музыкального фольклора. Коллектив создан в 1931 году в Сухуме, его первым руководителем стал певец и знаток народного песенного искусства Платон Панцулая.

Уже в первые годы ансамбль отличался высоким профессионализмом и умением реставрировать почти забытые абхазские народные мелодии и танцы. В 1935 году солисты ансамбля приняли участие в Международном фестивале народных танцев в Лондоне.

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