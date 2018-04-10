Хранители традиций: Госансамбль Абхазии в Москве

Концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Московском международном Доме музыки в понедельник 9 апреля.

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Театральном зале Московского международного Дома музыки с программой абхазских народных песен и танцев.

Концерт прошел в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии". Коллектив из Абхазии подготовил программу, в которой, помимо абхазских духовных песнопений и народных песен, произведений абхазских композиторов, прозвучала русская духовная музыка и русские народные песни, а также произведения зарубежных композиторов-классиков.

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии — хранитель традиций абхазского народного музыкального фольклора. Коллектив создан в 1931 году в Сухуме, его первым руководителем стал певец и знаток народного песенного искусства Платон Панцулая.

Уже в первые годы ансамбль отличался высоким профессионализмом и умением реставрировать почти забытые абхазские народные мелодии и танцы. В 1935 году солисты ансамбля приняли участие в Международном фестивале народных танцев в Лондоне.