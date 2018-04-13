"Что нам дождь?": как прихорашивали Сухум

Под девизом "За чистую Абхазию" в пятницу 13 апреля в Абхазии прошел субботник.

Несмотря на то, что с утра немного моросил дождик, субботник не отменили. В столице на субботник вышли работники государственных учреждений и горожане.

Сотрудники Торгово-промышленной палаты Абхазии приводили в порядок парк у площади Свободы, над которым они уже несколько лет шефствуют.

На субботник вышли и сотрудники Национальной библиотеки имени Папаскир, прибирались на прилегающей территории.

Трехкилометровая территория на набережной Сухума от памятника защитникам Кавказа до "маякского поворота" закреплена за "Союзом транспортников Абхазии".

На подъеме к "фуникулеру" территорию смотровой площадки убирали сотрудники столичной администрации.

Подробнее о том, как прошел субботник в столице, читайте в материале Амры Амичба>>

Видео "Костюмы и лопаты: как прошел субботник в Сухуме">>