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Вековая выдержка: спортивные соревнования абхазских пожарных

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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (104)
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  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чемпионат по пожарно-прикладному спорту прошел в Гулрыпшском гарнизоне МЧС Абхазии.

Пожарная служба МЧС Абхазии отметила столетний юбилей спортивными соревнованиями. Более 50 пожарных прошли испытания на четырех дистанциях.

На первом этапе спортсменам с штурмовыми лестницами в руках нужно было с исходной точки добежать до башни, повесить лестницу и взобраться на четвертый этаж башни. Затем спасателям нужно было покорить башню с помощью выдвижной лестницы. Третий этап – растянуть пожарный рукав и взобраться на башню. Заключительным испытанием стал бег с пожарным рукавом.

В чемпионате приняли участие все семь районов республики. Кубок столетия достался Пожарно-спасательному отделу Очамчыры.

Подробнее о соревновании читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

Огонь в глазах и вода в рукаве: как абхазские пожарные "зажигали" на свое столетие>>

 

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (104)



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Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
Вековая выдержка: спортивные соревнования абхазских пожарных
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