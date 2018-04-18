Вековая выдержка: спортивные соревнования абхазских пожарных

На первом этапе спортсменам с штурмовыми лестницами в руках нужно было с исходной точки добежать до башни, повесить лестницу и взобраться на четвертый этаж башни. Затем спасателям нужно было покорить башню с помощью выдвижной лестницы. Третий этап – растянуть пожарный рукав и взобраться на башню. Заключительным испытанием стал бег с пожарным рукавом.

В чемпионате приняли участие все семь районов республики. Кубок столетия достался Пожарно-спасательному отделу Очамчыры.

Подробнее о соревновании читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

Огонь в глазах и вода в рукаве: как абхазские пожарные "зажигали" на свое столетие>>